São Paulo x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O São Paulo e o RB Bragantino se enfrentam neste sábado, 8 de novembro, às 21h, na Vila Belmiro, em Santos. O duelo é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.
O Tricolor Paulista vive uma sequência de três jogos sem perder, vindo de um empate por 2 a 2 com o Flamengo no Maracanã. Com 45 pontos e na oitava colocação, a equipe comandada por Hernán Crespo busca uma vaga no G7, que pode garantir presença na próxima edição da Libertadores.
Já o Massa Bruta encerrou uma sequência negativa de quatro derrotas seguidas ao vencer o Corinthians por 2 a 1 na última rodada. A equipe de Pedro Caixinha agora tenta se firmar na metade de cima da tabela e seguir sonhando com uma vaga na Pré-Libertadores.
Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x RB Bragantino hoje pelo Brasileirão?
O jogo deste sábado, às 21h, entre São Paulo e RB Bragantino terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.
Como assistir online o jogo São Paulo x RB Bragantino hoje?
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, disponível para assinantes do Sportv ou Premiere.
Prováveis escalações de São Paulo x RB Bragantino
- São Paulo – Técnico: Hernán Crespo
Rafael; Ferraresi (Alan Franco), Arboleda e Sabino; Cédric, Luiz Gustavo, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Ferreirinha e Luciano.
- RB Bragantino – Técnico: Pedro Caixinha
Cleiton; Agustín Santanna, Pedro Henrique (Gustavo Marques), Alix Vinícius e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana e Isidro Pitta.
