São Paulo x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

São Paulo e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira, 8, às 20h, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela 33ª rodada do Brasileirão.

Após vitória diante do Cruzeiro na rodada passada, o São Paulo busca manter a sequência positiva contra o terceiro colocado do Brasileirão. O Tricolor ocupa a 10ª colocação e caso vença, chega a pontuação mínima que se livra do rebaixamento.

Do outro lado, o RB Bragantino, vive boa fase e luta pelo título do Brasileirão. A equipe é a terceira colocada com 58 pontos e em caso de empate ou derrota do Palmeiras, pode assumir a liderança.

Escalação do São Paulo contra o RB Bragantino hoje

Rafael; Nathan, Arboleda, Alan Franco, Welington; Michel Araújo, Pablo Maia; Alisson, James Rodriguez, Rodrigo Nestor; Erison

Escalação do RB Bragantino contra o São Paulo hoje

Cleiton; Hurtado, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires e Lucas Evangelista; Vitinho, Matheus Gonçalves e Eduardo Sasha

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo São Paulo x RB Bragantino hoje pelo Brasileirão Série A

O jogo desta quarta-feira, às 21h30, entre São Paulo e RB Bragantino terá transmissão exclusiva no Premiere.

Como assistir o jogo São Paulo e RB Bragantino online?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere nas plataformas Amazon Prime Vídeo e Globoplay.

Qual o próximo jogo do São Paulo ?

12/11 - Santos x São Paulo - Brasileirão Série A

Qual o próximo jogo do RB Bragantino ?