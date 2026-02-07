Esporte

São Paulo x Primavera: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

Partida entre São Paulo x Primavera é válida pela 7ª rodada do Paulistão

Mateus Omena

Repórter

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 08h00.

São Paulo e Primavera se enfrentam neste sábado, 7, às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV (YouTube) e HBO Max.

As duas equipes chegam ao confronto com os mesmos sete pontos somados, em situações delicadas na tabela. O Tricolor ocupa a 11ª posição geral e precisa da vitória para entrar no G8 e se afastar da zona de rebaixamento. O time de Indaiatuba, por sua vez, está à frente apenas nos critérios de desempate e também precisa pontuar para respirar no estadual.

Confira as prováveis escalações:

São Paulo: Rafael; Maik, Sabino (Dória), Arboleda e Wendell; Marcos Antônio, Danielzinho e Lucas Moura; Ferreira, Lucca e Calleri (Tapia)
Técnico: Hernán Crespo

Primavera: Hugo; Kevin, Afonso, Ligger e Thales Oleques; Luan Martins, Júnior Caiçara, Paulo Baya, Matheus Anjos e Welliton; Gabriel Poveda
Técnico: Rafael Marques

Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Primavera hoje pelo Paulistão?

O jogo deste sábado, 7, às 20h30, entre São Paulo e Primavera terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV (YouTube) e HBO Max.

Como assistir online o jogo São Paulo x Primavera hoje?

A partida será transmitida online via streaming pela HBO Max e pelo canal CazéTV no YouTube.

