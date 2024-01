São Paulo x Portuguesa: onde assistir, horários e escalações pelo Campeonato Paulista

O São Paulo e Portuguesa se enfrentam neste sábado, 27, às 18h, no Estádio do Morumbi, na capital paulista. A partida é válida pelo Campeonato Paulista.

Neste sábado, o São Paulo entrará em campo para enfrentar a Portuguesa pela terceira rodada do Campeonato Paulista, buscando manter sua liderança no Grupo D. O jogo está marcado para as 18h (horário de Brasília) no Morumbi.

O Tricolor Paulista está no topo de seu grupo no Paulistão, acumulando 4 pontos. A equipe dirigida por Thiago Carpini venceu o Santo André na estreia e empatou com o Mirassol na rodada seguinte.

Visando a sequência desafiadora com dois clássicos, Carpini pode optar por poupar alguns jogadores no confronto deste sábado. Na terça-feira, o São Paulo enfrentará o Corinthians na Neo Química Arena, seguido por um duelo contra o Palmeiras pela Supercopa do Brasil no Mineirão no domingo seguinte, dia 4 de fevereiro.

Para esta partida, o treinador contará com o retorno do zagueiro Arboleda, que pode começar jogando. No meio-campo, Bobadilla pode ser uma opção para preservar Alisson ou Pablo Maia. Além disso, a participação de Lucas Moura, que não jogou no último confronto devido a cãibras na estreia, permanece incerta.

Por outro lado, a Portuguesa é a vice-líder do Grupo A, com três pontos, ficando atrás apenas do Santos, que acumula seis. A equipe venceu a Inter de Limeira na estreia e foi derrotada pelo Bragantino na segunda rodada, realizada na última quarta-feira.

O treinador da Portuguesa, Dado Cavalcanti, não enfrenta ausências neste final de semana e, portanto, deve manter a mesma equipe utilizada na última rodada.

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Igor Vinícius, Diego Costa (Arboleda), Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Alisson (Bobadilla), Galoppo e Wellington Rato; Luciano e Calleri

Técnico: Thiago Carpini .

Provável escalação do Portuguesa

​Thomazella; Douglas Borel, Quintana, Patrick e Eduardo; Zé Ricardo, Dudu e Giovanni Augusto; Victor Andrade, Henrique Dourado e Felipe Marques

Técnico: Dado Cavalcanti.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo pelo Campeonato Paulista?

O jogo deste sábado, às 18h, entre São Paulo x Portuguesa terá transmissão ao vivo no Paulistão Play e CazéTV (Youtube).

Como assistir online o jogo do São Paulo?

Você pode assistir a partida online pelo Paulistão Play e CazéTV (Youtube).