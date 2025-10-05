Esporte

São Paulo x Palmeiras: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

A partida entre São Paulo e Palmeiras é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 06h00.

O São Paulo recebe o Palmeiras neste domingo, 5 de outubro, às 16h, no estádio do Morumbi. O duelo terá transmissão ao vivo pelos canais Globo, ge TV e Premiere.

As equipes vivem momentos distintos. O São Paulo chegou a ficar quatro jogos sem vencer, incluindo os duelos que culminaram na eliminação na Copa Libertadores, e encerrou o jejum contra o Fortaleza, com vitória por 2 a 0 na última rodada. Na tabela, ocupa a sétima colocação.

O Palmeiras, por sua vez, é vice-líder, com dois jogos a menos que o rival, e vem de uma vitória por 3 a 0 contra o Vasco.

Prováveis Escalações:

São Paulo (Técnico: Hernán Crespo):

  • Rafael;
  • Arboleda, Alan Franco (Luiz Gustavo) e Sabino;
  • Cédric, Bobadilla, Pablo Maia (Marcos Antônio), Rodriguinho e Enzo Díaz (Wendell);
  • Ferreira e Luciano.

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira):

  • Weverton;
  • Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez;
  • Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson;
  • Flaco López e Vitor Roque.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje pelo Brasileirão?

O jogo entre São Paulo e Palmeiras, neste domingo, 5 de outubro, terá transmissão ao vivo pelos canais Globo, ge TV e Premiere.

Como assistir online o jogo do São Paulo hoje?

Você pode assistir à partida online pelos serviços de streaming Globo Play, ge TV e Premiere.

