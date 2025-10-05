São Paulo x Palmeiras: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Repórter
Publicado em 5 de outubro de 2025 às 06h00.
O São Paulo recebe o Palmeiras neste domingo, 5 de outubro, às 16h, no estádio do Morumbi. O duelo terá transmissão ao vivo pelos canais Globo, ge TV e Premiere.
As equipes vivem momentos distintos. O São Paulo chegou a ficar quatro jogos sem vencer, incluindo os duelos que culminaram na eliminação na Copa Libertadores, e encerrou o jejum contra o Fortaleza, com vitória por 2 a 0 na última rodada. Na tabela, ocupa a sétima colocação.
O Palmeiras, por sua vez, é vice-líder, com dois jogos a menos que o rival, e vem de uma vitória por 3 a 0 contra o Vasco.
Você pode assistir à partida online pelos serviços de streaming Globo Play, ge TV e Premiere.