São Paulo x Palmeiras: final da Supercopa do Brasil tem prorrogação?

São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 4, pelo título da Supercopa do Brasil 2024. A final acontece no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 16h.

Neste encontro, o Verdão busca o bicampeonato e dividir com o Flamengo a posição do time com mais títulos da Supercopa. Já o tricolor entra na briga para conquistar mais um título inédito.

Os rivais entrarão em campo com fortes habilidades de ataque e defesa, principalmente por terem apresentado ótimo desempenho em outros campeonatos. O Palmeiras conquistou o Campeonato Brasileiro de 2023, enquanto o São Paulo conseguiu o primeiro título de Copa do Brasil de sua história, em sua segunda final da competição. Na última edição da Supercopa, o clube liderado por Abel Ferreira saiu vitorioso após vitória por 4 a 3 sobre o Flamengo.

Rixa antiga

Como rivais históricos, Palmeiras e São Paulo estão prestes a decidir um título nacional pela primeira vez. Apesar de terem se enfrentado em três finais ao longo da história, todas válidas pelo Campeonato Paulista, esta será a primeira vez que disputarão um título em âmbito nacional. O São Paulo levou a melhor em 1992 e 2021, enquanto o Palmeiras venceu em 2022.

Quando se trata de confrontos eliminatórios, o São Paulo possui uma notável vantagem sobre o Palmeiras. Em 21 duelos eliminatórios ao longo da história, o Tricolor Paulista saiu vitorioso em 16. O mais recente desses encontros ocorreu em julho do ano passado, quando a equipe eliminou o rival nas quartas de final da Copa do Brasil.

No entanto, o título da Supercopa é definido em jogo único, o que gera dúvida sobre o que acontece em caso de empate entre os dois times.

Final da Supercopa do Brasil tem prorrogação?

Segundo o regulamento da CBF para a Supercopa do Brasil, se houver empate entre os dois times no jogo único, o título será decidido por meio dos pênaltis, sem a necessidade da realização de prorrogação ou tempo extra.

"Os clubes se enfrentarão em jogo único. Em caso de empate, a definição do campeão será através de disputa de pênaltis", diz artigo 9º do regulamento da Supercopa do Brasil.

Desde que a Supercopa voltou a ser disputada, em 2020, dois dos três jogos foram decididos nas penalidades, com a exceção sendo justamente a primeira edição, vencida pelo Flamengo no tempo normal. Posteriormente, em 2021, o Flamengo superou o Palmeiras nas penalidades, enquanto no ano seguinte, perdeu para o Atlético-MG da mesma maneira.

Onde assistir ao jogo São Paulo x Palmeiras pela Supercopa?

O jogo será transmitido neste domingo, 4, às 16h, pela TV Globo. Também é possível acompanhar a partida de forma online, pelo Globoplay.

