São Paulo x Pachuca: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Women's Cup

O São Paulo enfrenta o Pachuca nesta quinta-feira, 24, às 17h, pela disputa de 3º lugar da Women's Cup, na Arena Barueri.

O Tricolor, que foi superado nos pênaltis pelo Racing Louisville após empate de 1 a 1 no tempo regulamentar, busca recuperar-se na competição. Já o Pachuca vem de derrota por 3 a 0 para o Palmeiras e entra em campo com a missão de encerrar sua participação com uma vitória.

Com a Copa América Feminina em andamento, o São Paulo aproveita a pausa para continuar sua preparação, visando os próximos desafios no Brasileirão Feminino, Copa do Brasil, Paulistão e a Libertadores Feminina. No estadual, ocupa a 4ª posição, com seis pontos, e no Brasileirão Feminino enfrentará a Ferroviária nas quartas de final. Já na Copa do Brasil, o adversário na terceira fase será o Vasco.

Por outro lado, o Pachuca, após a derrota para o Palmeiras, busca um saldo positivo na competição amistosa, antes de retornar à disputa da Liga Mexicana de Futebol Feminino.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo x Pachuca pela Women's Cup?

A partida entre São Paulo e Pachuca terá transmissão ao vivo pela Record News, BandSports e Canal GOAT, às 17h.

Prováveis escalações

São Paulo

Carlinha; Bruna Calderan, Anny, Jé Soares, Bia Menezes, Maressa, Aline, Camilinha, Isa, Crivelari e Serrana

Pachuca

Esthefanny Barreras, Andrea Pereira, Alexandra Godinez, Daniela Flores, Ayooluwa Oke, Ella Sánchez, Karla Nieto, Myra Delgadillo, Mônica Ocampo, Charlyn Corral e Nina Nicósia

Como assistir online o jogo do São Paulo x Pachuca?

Você pode assistir à partida online pelo Canal GOAT no YouTube.