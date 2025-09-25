Esporte

São Paulo x LDU: Onde Assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

A partida entre São Paulo e LDU é válida pelas quartas de final da Copa Libertadores

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 14h47.

Última atualização em 25 de setembro de 2025 às 14h49.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O confronto entre São Paulo e LDU será realizado nesta quinta-feira, 25 de setembro, às 19h, no Morumbi. A partida terá transmissão ao vivo pelo Paramount+.

A partida é decisiva para a definição do terceiro semifinalista da principal competição do continente. A vantagem é da LDU, que pode até perder por um gol de diferença que se classifica. Já o São Paulo precisa vencer por, no mínimo, dois gols para levar a decisão para os pênaltis. Somente uma vitória por três ou mais gols de diferença garante a vaga ao time de Hernán Crespo nos 90 minutos.

O último clube brasileiro a reverter uma desvantagem desse tamanho em mata-mata de Libertadores foi o histórico Flamengo de Jorge Jesus, em 2019, quando perdeu para o também equatoriano Emelec por 2 a 0 na ida, venceu pelo mesmo placar no Maracanã com dois gols de Gabigol e avançou rumo ao bicampeonato da América nos pênaltis.

Com o Morumbi lotado, o Tricolor conta com a força da torcida para se impor, reverter a desvantagem da ida e manter vivo o sonho do tetracampeonato, que seria inédito no futebol brasileiro. A última vez que o clube chegou à semifinal da Libertadores foi em 2016.

Campeã da competição em 2008, sob comando do ex-técnico do São Paulo Edgardo Bauza, a LDU não conseguiu chegar aos quatro melhores desde então, mas venceu a Sul-Americana duas vezes, em 2009 e 2023. Na conquista mais recente, os equatorianos treinados por Luis Zubeldía eliminaram o Tricolor na capital paulista nas penalidades.

Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x LDU?

O jogo desta quinta-feira, 25 de setembro, às 19h, entre São Paulo e LDU terá transmissão ao vivo pelo Paramount+.

Como assistir online o jogo São Paulo x LDU?

Você pode assistir à partida online pelo Paramount+.

Prováveis escalações:

São Paulo (técnico: Hernán Crespo)

  • Rafael
  • Ferraresi
  • Arboleda
  • Alan Franco
  • Maílton (Cédric)
  • Marcos Antônio (Pablo Maia)
  • Bobadilla
  • Rodriguinho
  • Enzo Díaz
  • Ferreira (Rigoni)
  • Luciano

LDU (técnico: Luis Zubeldía)

  • Valle
  • Allala
  • Adé
  • Quiñonez
  • Quintero
  • Cornejo
  • Gruezo
  • Bryan Ramirez
  • Villamil
  • Medina (Estrada)
  • Alzugaray
Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Real Oviedo x Barcelona: Onde Assistir, Horário e Escalações do jogo pela La Liga

Jogos de hoje, quinta-feira, 25 de setembro de 2025: onde assistir ao vivo e horários

Fifa anuncia mascotes oficiais da Copa do Mundo de 2026; veja imagens

São Paulo x LDU: veja os desafios do tricolor paulista para conquistar uma vaga na semifinal

Mais na Exame

Mundo

Índia tem protestos violentos da Gen Z por mais autonomia e empregos

Marketing

Mineirinho quebra recorde mundial na rampa gigante da Red Bull em Porto Alegre; veja o vídeo

Exame IN

Os maiores credores da Ambipar

Carreira

78% das funções em tecnologia exigem habilidades em IA, aponta estudo