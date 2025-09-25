São Paulo x LDU: Onde Assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

O confronto entre São Paulo e LDU será realizado nesta quinta-feira, 25 de setembro, às 19h, no Morumbi. A partida terá transmissão ao vivo pelo Paramount+.

A partida é decisiva para a definição do terceiro semifinalista da principal competição do continente. A vantagem é da LDU, que pode até perder por um gol de diferença que se classifica. Já o São Paulo precisa vencer por, no mínimo, dois gols para levar a decisão para os pênaltis. Somente uma vitória por três ou mais gols de diferença garante a vaga ao time de Hernán Crespo nos 90 minutos.

O último clube brasileiro a reverter uma desvantagem desse tamanho em mata-mata de Libertadores foi o histórico Flamengo de Jorge Jesus, em 2019, quando perdeu para o também equatoriano Emelec por 2 a 0 na ida, venceu pelo mesmo placar no Maracanã com dois gols de Gabigol e avançou rumo ao bicampeonato da América nos pênaltis.

Com o Morumbi lotado, o Tricolor conta com a força da torcida para se impor, reverter a desvantagem da ida e manter vivo o sonho do tetracampeonato, que seria inédito no futebol brasileiro. A última vez que o clube chegou à semifinal da Libertadores foi em 2016.

Campeã da competição em 2008, sob comando do ex-técnico do São Paulo Edgardo Bauza, a LDU não conseguiu chegar aos quatro melhores desde então, mas venceu a Sul-Americana duas vezes, em 2009 e 2023. Na conquista mais recente, os equatorianos treinados por Luis Zubeldía eliminaram o Tricolor na capital paulista nas penalidades.

