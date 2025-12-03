Esporte

São Paulo x Internacional: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão

Partida entre São Paulo e Internacional será válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 06h00.

O São Paulo enfrenta o Internacional nesta quarta-feira, 3 de dezembro, às 20h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela penúltima rodada da Série A do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere.

Vivendo momentos distintos na tabela, as duas equipes entram em campo com objetivos muito diferentes. O São Paulo, atualmente na oitava colocação com 48 pontos, sonha com uma vaga na fase preliminar da Copa Libertadores.

Para isso, precisa manter a posição e torcer por combinações, como um título da Copa do Brasil para Cruzeiro ou Fluminense, o que abriria uma vaga extra na Pré-Libertadores.

Já o Internacional vive um drama na reta final do campeonato. A equipe colorada abre a zona de rebaixamento e precisa pontuar fora de casa para manter viva a esperança de permanência na elite do futebol brasileiro. A margem de erro é mínima nesta rodada decisiva.

Onde assistir ao vivo?

O jogo entre São Paulo e Internacional terá transmissão ao vivo no Premiere, às 20h.

Prováveis escalações

São Paulo (Técnico: Hernán Crespo):
Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco, Ferraresi (Arboleda), Maik, Marcos Antônio, Pablo Maia, Bobadilla, Patryck, Ferreirinha (Tapia) e Luciano (Rigoni).

Internacional (Técnico: Abel Braga):
Rochet; Vitão, Mercado e Juninho (Victor Gabriel); Aguirre, Alan Rodríguez, Bruno Gomes, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho.

  • O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  • O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  • O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  • O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  • O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  • O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  • O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  • O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  • Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

