São Paulo x Internacional: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão

O São Paulo enfrenta o Internacional nesta quarta-feira, 3 de dezembro, às 20h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela penúltima rodada da Série A do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere.

Vivendo momentos distintos na tabela, as duas equipes entram em campo com objetivos muito diferentes. O São Paulo, atualmente na oitava colocação com 48 pontos, sonha com uma vaga na fase preliminar da Copa Libertadores.

Para isso, precisa manter a posição e torcer por combinações, como um título da Copa do Brasil para Cruzeiro ou Fluminense, o que abriria uma vaga extra na Pré-Libertadores.

Já o Internacional vive um drama na reta final do campeonato. A equipe colorada abre a zona de rebaixamento e precisa pontuar fora de casa para manter viva a esperança de permanência na elite do futebol brasileiro. A margem de erro é mínima nesta rodada decisiva.

Onde assistir ao vivo?

O jogo entre São Paulo e Internacional terá transmissão ao vivo no Premiere, às 20h.

Prováveis escalações

São Paulo (Técnico: Hernán Crespo):

Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco, Ferraresi (Arboleda), Maik, Marcos Antônio, Pablo Maia, Bobadilla, Patryck, Ferreirinha (Tapia) e Luciano (Rigoni).

Internacional (Técnico: Abel Braga):

Rochet; Vitão, Mercado e Juninho (Victor Gabriel); Aguirre, Alan Rodríguez, Bruno Gomes, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho.