São Paulo x Inter de Limeira: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Paulista

São Paulo e Inter de Limeira se enfrentam nesta quarta-feira, 28, às 21h35, no Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. A partida é pela quinta rodada do Campeonato Paulista e terá transmissão da Record TV e Paulistão Play.

A Inter de Limeira está na segunda posição do Grupo C, somando 14 pontos em nove jogos disputados. Uma vitória sobre o São Paulo eliminaria as chances matemáticas do Corinthians de avançar para as quartas de final do Paulistão 2024.

Já o São Paulo ocupa o segundo lugar no Grupo D, também com 14 pontos em nove partidas. Entretanto, uma vitória sobre a Inter de Limeira colocaria o Tricolor de volta à liderança do grupo, ultrapassando o Novorizontino na tabela de classificação.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo x Inter de Limeira hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo desta quarta-feira, às 21h35 , entre São Paulo e Inter de Limeira terá transmissão ao vivo na Record TV e Paulistão Play .

Como assistir online o jogo do São Paulo x Inter de Limeira hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Paulistão Play.

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson e Luciano; Ferreirinha, Calleri e Erick.

Técnico: Thiago Carpini.

Provável escalação do Inter de Limeira

Max Walef, JP Galvão, Diego Jussani, Maurício e Zé Mário; Emerson Santos, Gustavo Bochecha e Lucas Buchecha; Éverton Brito, Andrew e Quirino.