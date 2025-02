São Paulo x Inter de Limeira: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Campeonato Paulista

O São Paulo e Inter de Limeira se enfrentam nesta segunda-feira, 10, às 21h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O confronto é válido pela fase de grupos do Campeonato Paulista e terá transmissão no CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping.

O Tricolor Paulista, já classificado para a próxima fase, busca manter o embalo na competição e garantir a melhor campanha geral. Enquanto isso, a Inter de Limeira entra em campo precisando de um bom resultado para tentar uma vaga no mata-mata.

Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Inter de Limeira hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo desta segunda-feira, às 21h30, entre **São Paulo e Inter de Limeira** terá transmissão ao vivo no **CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping**.

Você pode assistir à partida online pelo **CazéTV (YouTube), UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping**.

