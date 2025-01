São Paulo x Guarani: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

São Paulo e Guarani se enfrentam nesta quinta-feira, 23, às 19h30 (horário de Brasília), no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela fase de grupos do Campeonato Paulista e terá transmissão ao vivo na TNT e na plataforma Max.

Após um início promissor no estadual, o Tricolor paulista busca manter a boa fase e consolidar sua posição na liderança do grupo. Do outro lado, o Guarani quer surpreender fora de casa para se aproximar da zona de classificação, prometendo um confronto equilibrado.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo x Guarani hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo desta quinta-feira, às 19h30, entre São Paulo e Guarani terá transmissão ao vivo na TNT e na plataforma Max.

Como assistir online o jogo do São Paulo x Guarani hoje?

Você pode assistir à partida online pela plataforma de streaming Max.

Que horas é o jogo do São Paulo hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo entre São Paulo e Guarani começa às 19h30 (horário de Brasília).

