São Paulo x Grêmio: onde assistir, escalações e horário do jogo pelo Brasileirão

São Paulo e Grêmio se enfrentam neste sábado, 21, às 18h30, no estádio do Morumbi em São Paulo. A partida é válida pela 28ª rodada do Brasileirão Série A.

Após derrota para o Goiás no meio de semana, o São Paulo espera com apoio do seu torcedor retomar o caminho das vitórias. O Tricolor caiu para a 11ª colocação na tabela, sendo superado pelo Cuiabá.

Do outro lado, o Grêmio, luta pela parte de cima da tabela. A equipe está na terceira colocação e precisa vencer para a ssumir a vice-liderança.

Escalação do São Paulo contra o Grêmio

Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Rodrigo Nestor; Lucas e Luciano

Escalação do Grêmio contra o São Paulo

Gabriel Grando; Pedro Geromel, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Pepê, Nathan, Cristaldo e Reinaldo; Galdino e Suárez

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, às 18h30, entre São Paulo e Grêmio terá transmissão exclusiva no Premiere.

Como assistir online São Paulo x Grêmio hoje?

Você pode assistir a partida online através do Premiere, através da Amazon Prime Video e Globoplay.

Qual é o próximo jogo do São Paulo ?

25/10 - Palmeiras x São Paulo - Brasileirão Série A

Qual é o próximo jogo do Grêmio ?