São Paulo x Fortaleza: onde assistir, escalações e horários do jogo pelo Brasileirão

São Paulo e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, 20, às 21h30, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela 23ª rodada do Brasileirão Série A.

Após vencer o Flamengo pela final da Copa do Brasil e abrir vantagem no confronto, o São Paulo agora retoma as atenções para o Brasileirão. A equipe vem de derrota para o Internacional na última rodada e não vence a sete jogos pela competição.

O técnico Dorival Junior deve poupar os titulares para o confronto, visando o segundo jogo da final. Atletas como Diego Costa, Alexandre Pato e James Rodríguez pode aparecer entre os titulares.

Do outro lado o Fortaleza, semifinalista da Copa Sul-Americana, busca sua segunda vitória consecutiva. O Leão venceu o Corinthians na última rodada e está na oitava posição com 35 pontos.