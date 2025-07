São Paulo x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O São Paulo enfrenta o Fluminense neste domingo, 27 de julho, às 16h, no Morumbi, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O confronto entre os Tricolores promete ser um duelo de seis pontos, com os dois times brigando por uma posição na parte de cima da tabela. O Fluminense, com 20 pontos, ocupa a 8ª posição, enquanto o São Paulo, com 19, está na 12ª colocação. Uma vitória é crucial para ambas as equipes, pois mantém a distância para o sexto colocado em no máximo cinco pontos.

Como chega o São Paulo?

O São Paulo vive um momento de recuperação sob o comando de Hernán Crespo, que está em sua segunda passagem pelo clube. Desde sua estreia, em 12 de julho, o Tricolor paulista disputou quatro jogos, com uma vitória, dois empates e uma derrota. A última vitória foi na 16ª rodada, quando o time bateu o Juventude fora de casa por 1 a 0. O atacante Luciano, em grande fase, tem sido fundamental, participando de cinco gols nos últimos três jogos.

Como chega o Fluminense?

O Fluminense não vive um bom momento. Depois de ser semifinalista do Mundial de Clubes, o Tricolor carioca não venceu nenhum jogo desde a volta ao Brasil após a eliminação no torneio. A equipe comandada por Renato Gaúcho perdeu os três jogos disputados desde a sua volta ao Campeonato Brasileiro, todos no Maracanã. Esta será a primeira vez que o Fluminense jogará fora de casa após o retorno dos Estados Unidos. Sem Jhon Arias, o time precisa quebrar um tabu: o Fluminense não vence no Brasileirão sem ele desde a 32ª rodada de 2023, justamente contra o São Paulo. Além disso, o São Paulo defende uma invencibilidade de cinco anos no Morumbi contra o Fluminense, com três vitórias e dois empates desde 2019.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo x Fluminense hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 16h, entre São Paulo e Fluminense terá transmissão ao vivo pela Globo e Premiere.

Como assistir online o jogo do São Paulo x Fluminense hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay ou Premiere Play.

Escalações possíveis para o jogo de hoje

São Paulo

Rafael; Arboleda, Ferraresi, Alan Franco; Cédric, Marcos Antônio, Alisson, Bobadilla e Wendell; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo

Fluminense

Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Canobbio, Cano e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho