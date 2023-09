São Paulo x Flamengo: onde assistir, escalações e horários da final da Copa do Brasil

O São Paulo recebe o Flamengo neste domingo, 24, às 16h00, no estádio do Morumbi. A partida é válida pela final da Copa do Brasil.

No primeiro jogo do domingo passado, o Tricolor superou os mais de 60 mil no Maracanã e levou a melhor na partida. Com gol do atacante Calleri, a equipe paulista saiu na frente no confronto e agora precisa apenas de um empate que leva o título.

Para o confronto, o técnico Dorival Junior irá com o time titular completo, pois poupou os titulares no meio de semana. A dúvida é para entrada de James Rodriguez, que jogou os 90 minutos diante do Fortaleza e deve ser utilizado no segundo tempo.

Do outro lado o Flamengo, que empatou contra o Goiás no meio de semana, busca reverter o resultado adverso fora de casa. A equipe, que á atual campeã, deve ter o reforço de Arrascaeta e Luiz Araújo, que estavam fora por lesão.

Os clubes já se enfrentaram em duas edições da Copa do Brasil. Em 2020 nas oitavas de final e em 2022 na semifinal. O time carioca avançou em 2022, e o São Paulo em 2020.