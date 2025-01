São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela FC Series

O São Paulo e Flamengo se enfrentam neste domingo, 19, às 17h (horário de Brasília), no Lockhart Stadium, na Flórida, Estados Unidos, pela FC Series. A partida terá transmissão ao vivo na Band, Sportv, Premiere, TNT Sports e no Canal GOAT (YouTube).

O Tricolor Paulista usa o torneio para ajustar seu elenco e testar novas opções visando a temporada de 2024. Já o Flamengo, com foco em integrar seus reforços e melhorar o desempenho tático, busca começar o ano com vitórias em partidas internacionais.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo x Flamengo hoje pela FC Series?

Como assistir online o jogo do São Paulo x Flamengo hoje?

Você pode assistir à partida online no Canal GOAT (YouTube) e também pelo Globoplay, através das transmissões do Sportv e Premiere.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.