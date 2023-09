São Paulo x Flamengo: ainda há ingressos para a final da Copa do Brasil? Confira

O São Paulo e o Flamengo se enfrentam neste domingo, 24, às 16h, no Estádio do Morumbi, na zona sul da capital paulista. A partida é válida pela final da Copa do Brasil.

O tricolor tem surpreendido com suas últimas vitórias em partidas e, principalmente, com bom desempenho nos jogos fora de casa. O cenário deixa os torcedores confiantes com a conquista do título inedito para o São Paulo.

Fique por dentro das últimas notícias no Telegram da Exame. Inscreva-se gratuitamente

Outro fator que pode favorecer o time de Dorival Jr é o próprio Morumbi, pois jogar em casa tem contribuído muito para o desempenho dos jogadores. O São Paulo conta com 17 vitórias, cinco empates e cinco derrotas em 27 de jogos no estádio ao longo do ano.

Já o Flamengo encara uma situação amarga durante a Copa do Brasil. No último domingo, 17, o time entrou em campo contra o São Paulo e acabou derrotado por 1 a 0. A expectativa do Rubro-Negro era ficar na liderança da competição e se tornar tetracampeão, em sua segunda conquista consecutiva.

No entanto, o Flamengo agora se esforça para uma virada no final na história da Copa do Brasil. De qualquer modo, esta partida promete momentos intensos e desfecho surpreendente.

Quanto custam os ingressos para assistir São Paulo x Flamengo pela Copa do Brasil neste domingo?

Arquibancadas

Arquibancada Norte – Setor Popular (Amarela): R$ 200 e R$ 100 (meia-entrada)

Arquibancada Sul (Laranja): R$ 300 e R$ 150 (meia-entrada)

Arquibancada Bitso Leste (Azul): R$ 500 e R$ 250 (meia-entrada)

Arquibancada Oeste (Vermelha): R$ 700 e R$ 350 (meia-entrada)

Arquibancada Oeste II (Vermelha): R$ 700 e R$ 350 (meia-entrada)

Cadeiras Superiores

Cadeira Superior Norte (Amarela): R$ 400 e R$ 200 (meia-entrada)

Cadeira Superior Sul (Laranja): R$ 1.000 e R$ 500 (meia-entrada)

Cadeira Especial Leste (Azul): R$ 1.500 e R$ 750 (meia-entrada)

Cadeira Especial Oeste (Vermelha): R$ 1.500 e R$ 750 (meia-entrada)

Cadeiras Térreas

Cadeira Térrea Bitso Leste (Azul): R$ 1.000 e R$ 500 (meia-entrada)

Cadeira Térrea Oeste (Vermelha): R$ 1.000 e R$ 500 (meia-entrada)

Venda somente online em spfc.totalacesso.com

Como retirar os ingressos físicos?

De acordo com os organizadores do jogo, a retirada dos ingressos acontecerá no Portão 3 do Estádio do Morumbi, na Avenida Jules Rimet, até o dia 21 de setembro, às 17h.

Por motivos de segurança, a Polícia Militar fará um isolamento do perímetro do estádio e apenas torcedores portando ingresso para o jogo e prestadores de serviço poderão adentrar esta área. Os torcedores devem fazer a retirada do ingresso físico para ter acesso aos arredores do estádio, que estarão bloqueados para o público geral.

Escalação do São Paulo contra o Flamengo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Rodrigo Nestor; Lucas e Calleri.

Escalação do Flamengo contra o São Paulo

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Vitor Hugo e Gerson; Gabigol, Bruno Henrique e Pedro.