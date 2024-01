São Paulo x Ferroviária: onde assistir, horários e escalações pela Copinha

O São Paulo e Ferroviária (SP) se enfrentam nesta terça-feira, 09, às 19h15, no Estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara, interior de São Paulo. A partida é válida pela Copa São Paulo de Futebol Junior.

O São Paulo teve um desempenho notável em sua estreia na Copa São Paulo, vencendo de forma convincente o Porto Vitória por 5 a 1. Na segunda partida, o tricolor paulista começou perdendo por 2 a 0 para o Carajás, mas conseguiu uma virada espetacular no segundo tempo, vencendo por 3 a 2. Apesar de somar seis pontos, a equipe ocupa a segunda posição do grupo devido ao critério de desempate, atrás da Ferroviária.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

O São Paulo, vice-campeão paulista na categoria, busca conquistar seu quinto título na Copinha, repetindo as conquistas de 1993, 2000, 2010 e 2019. O clube possui um histórico respeitável, ficando atrás apenas de Corinthians, Fluminense e Internacional em número de títulos.

Além do promissor atacante Ryan Francisco, a equipe conta com outros talentos como o volante Negrucci, que já impressionou o técnico Dorival. Entretanto, a defesa precisa de atenção, considerando os três gols sofridos em duas partidas no torneio.

A campanha da Ferroviária nesta edição da Copa São Paulo tem sido impecável. Na estreia, o clube do interior paulista venceu o Carajás por 3 a 0, com gols de Henry Endrew (2) e Cauã Silva. Na segunda rodada, mais uma vitória por 4 a 0 sobre o Porto Vitória, com gols de Kayver, Darlisson, David Braw e Pedro Campelo. A equipe disputa sua 12ª edição consecutiva da Copinha, mas no ano passado teve uma campanha abaixo do esperado, sendo eliminada na fase de grupos.

No futebol estadual de 2023, a Ferroviária teve uma excelente participação, chegando às semifinais do Campeonato Paulista sub-20. Na semifinal, a equipe foi eliminada nos pênaltis pelo São Paulo, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. Ao longo da competição, a equipe disputou 26 partidas, somando 21 vitórias, 4 derrotas e um empate.

Provável escalação do São Paulo

Leandro Mathias; Igor Teixeira, Lucas Loss, Kauê e Felipe Negrucci; Palmberg, Henrique Fabiano e Guilherme Reis; Mateus Amaral, Ryan Francisco e Luiz Henrique.

Técnico: Menta.

Provável escalação do Ferroviária

Gabriel Cabral; Cleiton, Darlisson, Rhyan e Cauã Silva; Klayver, David Braw e Guilherme Malheiro; Pedro Lucas, Pepê e Henry Endrew .

Técnico: Pablo Hernandez.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo pela Copinha?

O jogo desta terça-feira, às 19h15, entre São Paulo x Ferroviária (SP) terá transmissão ao vivo no Sportv e Globoplay.

Como assistir online o jogo do São Paulo?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.