São Paulo x Ferroviária: onde assistir, horário e escalação do jogo da Campeonato Brasileiro

O São Paulo e Ferroviária se enfrentam nesta sexta-feira, 22, às 19h, no Estádio Marcelo Portugal Gouveia, em Cotia. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino e terá transmissão do Sportv e Globoplay.

O início do Brasileirão Feminino pode ser considerado promissor para as jogadoras do São Paulo. Após um empate na estreia fora de casa contra o Cruzeiro, com placar de 1 a 1, o time recebeu a tradicional equipe do Avaí Kindermann na última terça e venceu por 4 a 0, sem muita dificuldade.

Os gols foram marcados por Ariel Godoy, duas vezes, Camilinha e Mariana Santos. Com esse resultado, o São Paulo assumiu a liderança provisória do campeonato, somando quatro pontos, à frente da Ferroviária no saldo de gols.

O Ferroviária teve um bom início no torneio deste ano, conquistando quatro pontos em dois jogos. Após empatar com o Botafogo na Fonte Luminosa em 1 a 1 na estreia, a equipe venceu o Real Brasília fora de casa por 2 a 0 na última terça-feira. Os gols foram marcados por Lelê e Neném.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo e Ferroviária hoje pela Campeonato Brasileiro Feminino?

O jogo desta sexta-feira, às 19h , entre São Paulo e Ferroviária terá transmissão ao vivo no Sportv e Globoplay.

Como assistir online o jogo do São Paulo e Ferroviária hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

Provável escalação do São Paulo

Carlinha; Letícia Alves, Kaká, Mimi e Bia Menezes; Robinha, Aline, Rafa Mineira e Camilinha; Mariana Santos e Ariel Godoi.

Técnico: Thiago Viana.

Provável escalação do Ferroviária

Luciana; Katiuscia, Luana Sartório, Rafa Soares e Barrinha; Raquel Domingues, Cris Cavalcante e Micaelly; Aline Gomes, Milena Carioca e Lelê.