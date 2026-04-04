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São Paulo X Cruzeiro: que horas e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Partida acontece em São Paulo, no MorumBIS, neste sábado

São Paulo: clube paulista enfrenta o Cruzeiro nesta rodada do Campeonato Brasileiro (Redes Sociais/Reprodução)

São Paulo: clube paulista enfrenta o Cruzeiro nesta rodada do Campeonato Brasileiro (Redes Sociais/Reprodução)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de abril de 2026 às 06h00.

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São Paulo e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, 4, no MorumBIS, em São Paulo, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo ocupa a quarta colocação, com 17 pontos em nove jogos. A equipe soma cinco vitórias, dois empates e duas derrotas, e está a dois pontos dos líderes da competição.

Já o Cruzeiro aparece na 18ª posição, com sete pontos. O time tem uma vitória, quatro empates e quatro derrotas e tenta sair da zona de rebaixamento após vitória por 3 a 0 sobre o Vitória na rodada anterior.

Que horas assistir à São Paulo X Cruzeiro?

A partida entre São Paulo e Cruzeiro acontece às 18h30 (horário de Brasília), neste sábado, 4.

Onde assistir à São Paulo X Cruzeiro?

O jogo entre São Paulo e Cruzeiro terá transmissão do Premiere.

Prováveis escalações

São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino (Alan Franco) e Enzo Díaz (Wendell); Danielzinho, Bobadilla e Marcos Antônio; Ferreira (Artur), Luciano e Calleri.

Cruzeiro

Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Matheus Pereira e Gerson; Christian, Matheus Pereira e Arroyo; Kaio Jorge.

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