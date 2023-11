São Paulo x Cruzeiro: onde assistir, escalações e horários do jogo pelo Brasileirão

São Paulo e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira, 2, às 20h, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela 31ª rodada do Brasileirão.

Vivenciando um período de instabilidade no Brasileirão, o Tricolor Paulista busca no retorno ao Morumbi a oportunidade de se distanciar ainda mais da ameaça de rebaixamento. Com 39 pontos, a distância para a zona de rebaixamento é consideravelmente segura, e uma vitória diante de sua torcida praticamente garantirá o descanso ao time de Dorival Júnior.

Já o Cruzeiro chega embalado para a partida, sobretudo após vencer o clássico contra o Atlético-MG (1 a 0) e o confronto direto com o Bahia (3 a 0). A equipe conseguiu abrir uma vantagem confortável em relação à zona de rebaixamento e agora busca assegurar sua permanência na elite nas próximas partidas.

Escalações do São Paulo contra o Cruzeiro

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Michel Araújo (Alisson), Rodrigo Nestor e James Rodríguez (Wellington Rato); Luciano e Erison.

Escalações do Cruzeiro contra o São Paulo

Rafael Cabral; William, Luciano Castán, Neris e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado e Lucas Silva; Matheus Pereira, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo São Paulo x Cruzeiro pelo Brasileirão hoje

O jogo desta quinta-feira, 2, às 20h, entre São Paulo x Cruzeiro terá transmissão ao vivo na SporTV e Premiere.

Como assistir o jogo do São Paulo online hoje?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pelo GloboPlay e Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do São Paulo ?

08/11 - São Paulo x Bragantino - Campeonato Brasileiro

12/11 - Santos x São Paulo - Campeonato Brasileiro

Quais são os próximos jogos do Cruzeiro ?