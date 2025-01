São Paulo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo FC Series

O Cruzeiro e São Paulo se enfrentam nesta segunda-feira, 15, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Inter&Co Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. A partida é válida pelo torneio amistoso FC Series e terá transmissão no Sportv, Premiere, Band, TNT, CNN Esportes e Canal GOAT.

O jogo faz parte da pré-temporada das duas equipes, que buscam testar novos jogadores e estratégias para o início das competições oficiais. Enquanto o Cruzeiro se prepara para a disputa do Campeonato Mineiro e do Brasileirão, o São Paulo visa ajustar seu elenco para o Paulistão e outras competições ao longo do ano.

Onde assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro x São Paulo hoje pelo FC Series?

O jogo desta segunda-feira, 21h30, entre o Cruzeiro e São Paulo terá transmissão ao vivo no Sportv, Premiere, Band, TNT, CNN Esportes e Canal GOAT.

Como assistir online o jogo do Cruzeiro x São Paulo hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Canal GOAT (YouTube) e também pelo Globoplay, que transmite o sinal do Sportv e Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro hoje pelo FC Series?

O jogo desta segunda-feira, 21h30, entre Cruzeiro e São Paulo terá transmissão ao vivo no Sportv, Premiere, Band, TNT e CNN Esportes.

Como assistir online o jogo do Cruzeiro hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Canal GOAT (YouTube) e pelo Globoplay, que transmite o Sportv e Premiere.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.