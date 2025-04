São Paulo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O São Paulo e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, 13 de abril, às 17h30 (de Brasília), no estádio Morumbis, em São Paulo. A partida é válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão na Globo (para SP e MG) e no Premiere.

O Tricolor Paulista busca a primeira vitória na competição após um início irregular e sob o comando do técnico interino Milton Cruz. Já a Raposa tenta manter a boa fase após um começo animador na temporada e quer somar pontos fora de casa para se manter entre os primeiros colocados.

Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Cruzeiro hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 17h30, entre São Paulo e Cruzeiro terá transmissão ao vivo na Globo (SP e MG) e no Premiere.

Como assistir online o jogo São Paulo x Cruzeiro hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay (Globo e Premiere).

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje pelo Brasileirão?

Como assistir online o jogo do São Paulo hoje?

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.