São Paulo x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão Feminino

O São Paulo e o Corinthians se enfrentam neste domingo, 24, às 10h30, na Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. O clássico Majestoso terá transmissão na Globo e no Sportv.
O retrospecto do duelo é favorável às Brabas, que venceram 14 dos 22 confrontos entre as equipes. Porém, nesta temporada, as Soberanas conquistaram a Supercopa do Brasil justamente contra o rival alvinegro. O São Paulo chega embalado após eliminar a Ferroviária nos pênaltis, enquanto o Corinthians superou o Bahia e busca mais uma final de Brasileirão.
Pelo Paulistão, ambos os times pouparam suas titulares durante a semana: o São Paulo foi derrotado pela Ferroviária, enquanto o Corinthians venceu o Realidade Jovem por 3 a 0, com gol da recém-contratada Ivana Fuso.
Prováveis escalações:
- São Paulo: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Anny, Carol Gil; Bia Menezes, Maressa, Camilinha; Crivelari, Aline e Isa. Técnico: Thiago Viana.
- Corinthians: Nicole; Erika, Thaís Regina (Mariza), Thaís Ferreira; Yaya, Duda Sampaio, Vic Albuquerque, Tamires; Gabi Zanotti, Jaqueline e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.
Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Corinthians hoje pelo Brasileirão Feminino?
O clássico entre São Paulo e Corinthians, neste domingo, às 10h30, terá transmissão ao vivo na Globo e Sportv.
Como assistir online o jogo São Paulo x Corinthians hoje?
Você pode assistir à partida ao vivo também pelo Globoplay.
