São Paulo x Corinthians: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Campeonato Paulista

O São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo, 26, às 18h30, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. O clássico Majestoso é válido pela fase de grupos do Campeonato Paulista e terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping.

Em um dos jogos mais esperados da rodada, o São Paulo busca se impor em casa para conquistar a vitória e embalar na competição. Já o Corinthians, embalado por boas atuações, tenta levar os três pontos fora de casa para seguir firme na briga pela liderança do grupo.

Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Corinthians hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo deste domingo, às 18h30, entre São Paulo e Corinthians terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV (YouTube), UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping.

Como assistir online o jogo São Paulo x Corinthians hoje?

Você pode assistir à partida online pelo canal CazéTV (YouTube), UOL Play, Nosso Futebol+ ou Zapping.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo deste domingo, às 18h30, entre São Paulo e Corinthians terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping.

Como assistir online o jogo do São Paulo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo CazéTV (YouTube), UOL Play, Nosso Futebol+ ou Zapping.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.