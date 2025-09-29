São Paulo x Ceará: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O São Paulo e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira, 29, às 20h, no estádio Morumbis, em São Paulo, pelo fechamento da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo no Sportv e no Premiere.
O Tricolor ocupa a sétima posição, com 35 pontos, mas chega baqueado após a eliminação na Libertadores e busca recuperação para se aproximar do G6. O Vozão, por sua vez, é o 13º colocado, com 28 pontos, tentando afastar qualquer risco de Z4 e sonhando com vaga nos torneios continentais.
Para o confronto, o técnico Hernán Crespo não contará com Marcos Antônio, ainda com desconforto muscular, e Ferraresi, lesionado no músculo adutor da coxa esquerda. Em compensação, terá o retorno do ala-direito Cédric Soares, recuperado de virose. Do lado do Ceará, Marquinhos Santos deve escalar a base titular, com mudanças pontuais no meio-campo e ataque.
Prováveis Escalações:
- Ceará: Bruno; Fabiano Souza, Marllon, Machado (Marcos Victor) e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Diego (Richardson) e Lourenço (Rodriguinho); Galeano, Aylon e Pedro Raul (Paulo Baya).
- São Paulo: Rafael; Ferraresi (Sabino), Arboleda e Alan Franco; Cédric (Mailton), Bobadilla (Pablo Maia), Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo; Ferreira e Luciano.
Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje pelo Brasileirão?
O jogo desta segunda-feira, 20h, entre São Paulo e Ceará terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.
Como assistir online o jogo do São Paulo hoje?
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.
O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.
O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos
O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos
O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos
O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos
O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.
O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos
O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.
Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.
