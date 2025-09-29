Esporte

São Paulo x Ceará: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 13h36.

O São Paulo e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira, 29, às 20h, no estádio Morumbis, em São Paulo, pelo fechamento da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo no Sportv e no Premiere.

O Tricolor ocupa a sétima posição, com 35 pontos, mas chega baqueado após a eliminação na Libertadores e busca recuperação para se aproximar do G6. O Vozão, por sua vez, é o 13º colocado, com 28 pontos, tentando afastar qualquer risco de Z4 e sonhando com vaga nos torneios continentais.

Para o confronto, o técnico Hernán Crespo não contará com Marcos Antônio, ainda com desconforto muscular, e Ferraresi, lesionado no músculo adutor da coxa esquerda. Em compensação, terá o retorno do ala-direito Cédric Soares, recuperado de virose. Do lado do Ceará, Marquinhos Santos deve escalar a base titular, com mudanças pontuais no meio-campo e ataque.

Prováveis Escalações:

  • Ceará: Bruno; Fabiano Souza, Marllon, Machado (Marcos Victor) e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Diego (Richardson) e Lourenço (Rodriguinho); Galeano, Aylon e Pedro Raul (Paulo Baya).
  • São Paulo: Rafael; Ferraresi (Sabino), Arboleda e Alan Franco; Cédric (Mailton), Bobadilla (Pablo Maia), Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo; Ferreira e Luciano.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta segunda-feira, 20h, entre São Paulo e Ceará terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do São Paulo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

  • O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  • O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  • O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  • O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  • O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  • O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  • O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  • O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  • Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

