São Paulo x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Redação Exame
Publicado em 14 de setembro de 2025 às 10h07.
São Paulo e Botafogo se enfrentam neste domingo, 14, às 17h30, no Estádio MorumBIS, em São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão exclusiva na Globo, Premiere e no canal ge tv no YouTube.
Após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, o São Paulo busca reencontrar o caminho das vitórias. Com 32 pontos, o Tricolor Paulista ocupa a sétima posição e está a quatro pontos do Bahia, que fecha o G-4.
Já o Botafogo, eliminado nos pênaltis pelo Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil, busca manter o embalo no Brasileirão. Com 35 pontos, o Alvinegro está em quinto lugar e vem de vitórias sobre o Juventude (3 a 1) e o RB Bragantino (4 a 1).
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, que retransmite os jogos do Premiere.
São Paulo: Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Cédric Soares, Pablo Maia (Henrique Carmo), Arboleda, Rodriguinho e Patryck; Dinenno e Ferreirinha.
Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Kaio, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Santiago Rodríguez; Joaquín Correa, Arthur Cabral e Jeffinho.