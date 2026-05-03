São Paulo x Bahia: que horas e onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

Luciano: jogador deve entrar em campo neste domingo contra o Bahia (Rubens Chiri/São Paulo FC)
Repórter
Publicado em 3 de maio de 2026 às 15h32.
São Paulo e Bahia vão se enfrentar neste domingo, 3, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.A partida está marcada para às 16h (horário de Brasília).
O São Paulo chega após vencer o Mirassol por 1 a 0 pelo Brasileirão e empatou em 0 a 0 com o Millonarios, pela Sul-Americana. O time se mantém na parte de cima da tabela, com 23 pontos.
Para a partida, o Tricolor terá de volta o atacante Lucas, que se recuperou de fraturas nas costelas.
Já o Bahia vive momento mais delicado: a equipe não vence a três jogos e saiu do G-5.
A partida acontece às 16h, do horário de Brasília, neste domingo, 3.
O jogo será transmitido pela TV Globo e Premiere.
Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Danielzinho, Bobadilla e Luciano; Artur, Calleri e Ferreira (Cauly).
Léo Vieira; Gilberto (Caio Alexandre), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Erick Pulga e Willian José.