São Paulo x Bahia: que horas e onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

Times se enfrentam neste domingo, 3, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista

Luciano: jogador deve entrar em campo neste domingo contra o Bahia (Rubens Chiri/São Paulo FC)

Carolina Ingizza
Publicado em 3 de maio de 2026 às 15h32.

São Paulo e Bahia vão se enfrentar neste domingo, 3, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida está marcada para às 16h (horário de Brasília).

Como chegam São Paulo e Bahia?

O São Paulo chega após vencer o Mirassol por 1 a 0 pelo Brasileirão e empatou em 0 a 0 com o Millonarios, pela Sul-Americana. O time se mantém na parte de cima da tabela, com 23 pontos.

Para a partida, o Tricolor terá de volta o atacante Lucas, que se recuperou de fraturas nas costelas.

Já o Bahia vive momento mais delicado: a equipe não vence a três jogos e saiu do G-5.

Que horas assistir à São Paulo x Bahia?

A partida acontece às 16h, do horário de Brasília, neste domingo, 3.

Onde assistir à São Paulo x Bahia?

O jogo será transmitido pela TV Globo e Premiere.

Prováveis escalações

São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Danielzinho, Bobadilla e Luciano; Artur, Calleri e Ferreira (Cauly).

Bahia

Léo Vieira; Gilberto (Caio Alexandre), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Erick Pulga e Willian José.

