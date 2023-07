São Paulo x Bahia hoje: onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

São Paulo e Bahia se enfrentam neste domingo, 30, às 11h, no estádio Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão.

Mesmo com Luciano e Calleri suspensos, o São Paulo é o favorito para vencer a partida deste domingo. O tricolor paulista joga em casa, e vive boa fase: está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, eliminou o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil, e busca um lugar no G4 do Brasileirão.

Já o Bahia está na zona de rebaixamento, e busca com a partida de domingo iniciar uma recuperação. Para encerrar a rodada fora do Z4, o Bahia precisa, além de vencer, torcer contra as equipes à sua frente.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo São Paulo x Bahia do Brasileirão hoje

O jogo deste domingo, 30, às 11h, entre São Paulo e Bahia terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo do São Paulo online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pelo GloboPlay e Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do São Paulo?