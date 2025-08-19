Esporte

São Paulo x Atlético Nacional: Onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

A partida entre São Paulo e Atlético Nacional é válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 06h00.

São Paulo e Atlético Nacional se enfrentam nesta terça-feira, 19 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Morumbi, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+.

Precisando de uma vitória simples para se classificar e chegar às quartas de final pela terceira participação consecutiva, o Tricolor conta com um Morumbi lotado para superar o algoz da Libertadores de 2016 e seguir sonhando com o tetracampeonato, que seria inédito no futebol brasileiro.

O histórico está do lado do São Paulo: em nove oportunidades, o clube empatou na ida fora de casa por um mata-mata de Libertadores, e em oito delas conseguiu a classificação em casa na volta. A única exceção foi justamente no ano passado, quando empatou com o Botafogo por 0 a 0 no Estádio Nilton Santos, mas foi eliminado no Morumbi na volta, nos pênaltis.

Na ida, o Atlético Nacional foi amplamente superior e desperdiçou dois pênaltis com o colombiano Edwin Cardona. Primeiro, ele bateu para fora, e depois parou em Rafael. Além disso, a equipe mandante também acertou a trave em duas oportunidades, impediu o São Paulo de jogar e pressionou durante quase todo o jogo, sem conseguir balançar as redes.

Fora de casa, o Tricolor ainda não foi vazado na atual edição da Libertadores. Em quatro jogos, são três vitórias (1 a 0 contra o Talleres e 2 a 0 contra Libertad e Alianza Lima) e o empate em Medellín por 0 a 0. Dentro de casa, no entanto, o São Paulo venceu apenas um de seus três jogos até aqui, contra a equipe argentina, e empatou com Libertad e Alianza Lima.

O Atlético Nacional perdeu todos os três jogos que fez longe do Atanasio Girardot na Libertadores deste ano, sendo dois deles no Brasil, contra Internacional e Bahia.

Nas últimas duas edições que participou, em 2021 e 2024, o São Paulo chegou até as quartas de final, caindo para Palmeiras e Botafogo, respectivamente, ambos campeões nas edições que eliminaram o Tricolor.

Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Atlético Nacional?

A partida entre São Paulo e Atlético Nacional, nesta terça-feira, 19 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo Paramount+.

Como assistir online o jogo São Paulo x Atlético Nacional?

Você pode assistir à partida online pelo Paramount+ no aplicativo ou site.

Prováveis escalações de São Paulo x Atlético Nacional:

São Paulo: Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino, Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Lucas Moura (Alisson) e Enzo Díaz, Luciano e André Silva.
Técnico: [Nome do técnico]

Atlético Nacional: Ospina, Roman Mosquera, Arias Henao, Tesillo e Camilo Candido, Campuzano, Zapata e Cardona, Hinestroza, Marlos Moreno e Morelos.
Técnico: [Nome do técnico]

