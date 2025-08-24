São Paulo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O São Paulo e o Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 24, às 20h30, no estádio do Morumbis, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.
O Tricolor chega embalado por boa sequência no Brasileirão, com cinco vitórias nas últimas seis rodadas. Apesar do empate com o Sport, lanterna do campeonato, o São Paulo soma 29 pontos e já mira uma vaga no G-4. No meio de semana, o time se classificou às quartas de final da Libertadores após superar o Atlético Nacional-COL nos pênaltis, resultado que aumentou a confiança do elenco.
O Atlético-MG, por sua vez, atravessa fase irregular no torneio nacional. A equipe soma apenas uma vitória nas últimas cinco rodadas e vem de derrota em casa para o Grêmio por 3 a 1. Com 24 pontos, ocupa a 11ª posição. Pela Sul-Americana, no entanto, o Galo avançou às quartas ao bater novamente o Godoy Cruz fora de casa, tentando recuperar o fôlego na temporada.
Prováveis escalações:
- São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco, Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Lucas Moura, Enzo Díaz; Luciano, André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.
- Atlético-MG: Everson; Natanael, Ivan Román, Vitor Hugo, Guilherme Arana (Caio); Fausto Vera (Alan Franco), Gabriel Menino (Alexsander), Igor Gomes (Gustavo Scarpa); Reinier, Biel, Júnior Santos (Rony). Técnico: Gabriel Milito.
Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Atlético-MG hoje pelo Brasileirão?
O confronto entre São Paulo e Atlético-MG, neste domingo, às 20h30, terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.
Como assistir online o jogo do São Paulo hoje?
A partida entre São Paulo e Atlético-MG estará disponível ao vivo pelo Globoplay.
