São Paulo x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

O São Paulo recebe o Athletico-PR nesta quinta-feira, 31 de julho, às 19h30, no estádio do Morumbi, em confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo terá transmissão ao vivo pelo Prime Video.

Após a chegada do técnico Hernán Crespo, o São Paulo se reencontrou dentro de campo, conquistando três vitórias consecutivas e permanecendo invicto nos últimos quatro jogos. Pela Copa do Brasil, o time paulista passou pelo Náutico, com duas vitórias por 2 a 1.

Do outro lado, o Athletico-PR vive um momento complicado na Série B do Campeonato Brasileiro, onde ocupa apenas o 11º lugar e não vence há quatro jogos. No torneio de mata-mata, o Furacão eliminou Pouso Alegre, Guarany de Bagé e Brusque para chegar às oitavas de final.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo x Athletico-PR hoje pela Copa do Brasil?

O jogo desta quinta-feira, 19h30, entre São Paulo e Athletico-PR terá transmissão ao vivo pelo Prime Video.

Como assistir online o jogo do São Paulo x Athletico-PR?

Você pode assistir à partida online pelo Prime Video.

Escalações de São Paulo e Athletico-PR

São Paulo

Rafael; Alan Franco, Arboleda, Sabino, Cédric Soares (Maik); Bobadilla (Pablo Maia), Alisson, Marcos Antônio (Rodriguinho) e Wendell; Luciano (Ferreira) e André Silva.

Athletico-PR