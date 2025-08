São Paulo x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

O Athletico-PR recebe o São Paulo nesta quarta-feira, 6, às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

No jogo de ida, o Tricolor Paulista venceu por 2 a 1 e agora joga pelo empate para seguir na competição. O Furacão precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar diretamente. Caso vença por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

O Athletico chega ao duelo com uma derrota no Morumbi, mas o gol marcado por Viveros no fim da partida trouxe esperanças à torcida. No entanto, o time vive um momento complicado, com cinco partidas sem vencer na Série B. Na última rodada, empatou em 1 a 1 com o Paysandu. Já o São Paulo, embala uma sequência de seis jogos sem derrota, incluindo cinco vitórias consecutivas, e chega confiante para o confronto.

Onde assistir ao vivo o jogo do Athletico-PR x São Paulo hoje pela Copa do Brasil?

A partida entre Athletico-PR e São Paulo será transmitida ao vivo pelo Prime Video, às 19h30.

Como assistir online o jogo do Athletico-PR x São Paulo?

Você pode assistir à partida online pelo Prime Video.

Prováveis escalações do Athletico-PR x São Paulo