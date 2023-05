São Paulo x Academia Puerto Cabello hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

São Paulo x Academia Puerto Cabello se enfrentam nesta terça-feira, 23, às 21h30, no estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela. A partida é válida pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O São Paulo espera uma partida mais fácil contra o Puerto Cabello, após a vitória contra o Vasco no último sábado, 20, por 4 a 2 - válido pelo Campeonato Brasileiro. Na chave do Grupo D, o tricolor lidera com sete pontos, vindos de um empate e duas vitórias, ao passo que seu adversário tem três derrotas desde o início do campeonato. Vale destacar que os jogadores Arboleda e Rodrigo Nestor não estarão na partida.

Na primeira vez que o São Paulo jogou com Puerto Cabello, o tricolor levou a partida por 2 a 0, com gols de Michel Araujo e Marcos Paulo.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo São Paulo x Academia Puerto Cabello hoje

O jogo entre São Paulo e Academia Puerto Cabello desta terça-feira será às 21h30 e terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir o jogo do time a online?

