São Paulo supera o Palmeiras nos pênaltis e conquista a Supercopa Rei pela 1ª vez

O São Paulo superou o Palmeiras nos pênaltis por 4 a 2 e conquisitou a Supercopa do Brasil 2024, neste domingo, 4, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais. É a primeira vez que a equipe do Morumbi ergue a taça da Supercopa Rei - batizada com novo nome em homenagem a Pelé.

Os rivais entraram em campo com fortes habilidades de ataque e defesa, principalmente por terem apresentado ótimo desempenho em outros campeonatos.

No decorrer do confronto, a maior parte do tempo foi marcada por equipes que cometeram excessos de força. A equipe do Palmeiras esteve mais próxima de balançar as redes ao longo da disputa, mas o São Paulo conseguiu equilibrar as ações por meio do controle da posse de bola. Do início ao fim, as duas equipes optaram por evitar riscos.

Depois de empate sem gols no tempo normal, o goleiro Rafael foi decisivo para o título, tendo defendido nos pênaltis as cobranças de Murilo e Piquerez. O tricolor converteu com Calleri, Galoppo, Pablo Maia e Michel Araújo.

Rivais históricos

O Palmeiras conquistou o Campeonato Brasileiro de 2023, enquanto o São Paulo conseguiu o primeiro título de Copa do Brasil de sua história, em sua segunda final da competição. Na última edição da Supercopa, o clube liderado por Abel Ferreira saiu vitorioso após vitória por 4 a 3 sobre o Flamengo.

Como rivais históricos, Palmeiras e São Paulo decidiram um título nacional pela primeira vez. Apesar de terem se enfrentado em três finais ao longo da história, todas válidas pelo Campeonato Paulista, essa foi a primeira vez que disputaram um título em âmbito nacional. O São Paulo levou a melhor em 1992 e 2021, enquanto o Palmeiras venceu em 2022.

Próximos jogos

Os próximos desafios agendados para Palmeiras e São Paulo estão definidos. Na próxima quarta-feira, às 21h35, o São Paulo entrará em campo enfrentando o Água Santa no MorumBis. Enquanto isso, o Palmeiras disputará sua partida na quinta-feira, às 21h, contra o Ituano, na Arena Barueri.

