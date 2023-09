São Paulo é o 17º clube a conquistar a Copa do Brasil; veja lista

O São Paulo levou a melhor sobre o Flamengo e confirmou neste domingo o título da Copa do Brasil. Com isso, o tricolor paulista enfim se junta à lista de campeões do torneio, já que nunca o havia conquistado antes. É o 17º time do futebol brasileiro a erguer esta taça.

De quebra, ainda evitou que o Flamengo conquistasse o bicampeonato consecutivo. Assim, o Cruzeiro segue como único a vencer a Copa do Brasil por duas vezes seguidas. O clube mineiro conseguiu este feito nas edições de 2017 e 2018.

Confira, abaixo, a lista de campeões da Copa do Brasil por edição