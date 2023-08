São Paulo anuncia retorno do meia Lucas Moura após 11 anos; veja salário

O São Paulo anunciou nesta terça-feira, 1, a contratação do meia Lucas Moura, que teve passagens pelo Tottenham e PSG. O jogador de 30 anos estava sem clube desde de que deixou o clube inglês, em abril.

Lucas foi uma das principais revelações do São Paulo nos últimos tempos. Em 2012, o meia-atacante conduziu a equipe para o título da Copa Sul-Americana, conquista inédita para o clube.

Segundo o jornalista André Hernan, Lucas chega a equipe do Morumbi com contrato até o fim de 2023. Após o fim do ciclo, o jogador deverá ir para os Los Angeles, clube da MLS.

Os objetivos é que Lucas esteja em campo no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil e caso o São Paulo se classifique na Sul-Americana, também será inscrito na competição.

Qual vai ser o salário de Lucas no São Paulo?

O salário do jogador ainda não foi divulgado.

Lucas poderá jogar contra o Corinthians pela Copa do Brasil

Caso o jogador esteja escrito no BID da CBF até o dia 16 de agosto, poderá atuar diante do Corinthians.

Carreira de Lucas

Formado na base do São Paulo, Lucas subiu para o profissional em 2010. Após dois anos, conduziu o São Paulo ao título da Sul-Americana, então última conquista de expressão tricolor.

Ele foi transferido ao PSG em 2012, porem nunca conseguiu se firmar no clube francês. Após chegada de Neymar em 2017, o meia acabou perdendo espaço, sendo transferido ao Tottenham no mesmo ano.

Pela equipe de Londres, Lucas também nunca conseguiu se firmar no time titular. Seu melhor momento foi em 2019, onde fez três gols diante do Ajax pela semifinal da Champions League em 2019. Na ocasião, o clube perdia a partida e estava sendo desclassificada, porem Lucas entrou e marcou os gols que garantiram a vitória.