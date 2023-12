São Paulo ampliará estádio do Morumbi para 100 mil lugares em contrato com a WTorre

O estádio Morumbi, na capital paulista, quer se tornar o maior da América Latina — e isso não deve demorar a acontecer. O São Paulo Futebol Clube assinou um contrato com a WTorre, com o objetivo de reformar o espaço para que ele comporte, assim, até 100 mil pessoas em shows. Hoje, usando o espaço do gramado, o estádio comporta cerca de 70 mil pessoas.

Em dias de jogos, a capacidade passará dos atuais 66 mil para 85 mil lugares. A notícia foi divulgada inicialmente pela coluna da Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo, e confirmada pela EXAME.

A construtora terá um prazo de até seis meses para apresentar um projeto, a ser aprovado pelo clube. De acordo com a empreiteira, que é administradora do Allianz-Parque, o São Paulo terá autonomia para escolher datas de apresentações artísticas no local, inclusive vetá-las.

Poucos dias atrás, a EXAME confirmou que o time está para assinar um contrato de exclusividade com a Live Nation, avaliado em R$ 60 milhões e válido por cinco anos, a contar de 2024, para receber shows internacionais no Morumbi. Ter a ampliação do espaço pode atrair ainda mais as produtoras para que o estádio se torne referência para apresentações musicais.

O que muda no Morumbi com a reforma?

De acordo com a coluna da Folha, no contrato, há também a construção de um anfiteatro modular, com capacidade para até 20 mil pessoas, destinado a pequenas apresentações artísticas, palestras e outros eventos esportivos, sem impacto no gramado.

Para comportar a quantidade extra de público, haverá também um estacionamento para 2 mil veículos, disponível para os sócios-torcedores do clube. A WTorre, que será responsável pelo financiamento, ainda não tem licença para realização de reformas no espaço, tampouco para a flexibilização do tombamento do estádio, mas deve conseguir isso em breve.

A previsão é que as obras sejam finalizadas até 2030, antes das celebrações do centenário do São Paulo.

Rumo ao topo do ranking

Embora o Morumbi não seja o maior estádio do Brasil ainda, ele não está tão distante assim de quem encabeça o ranking. Hoje, o maior estádio do país fica no Rio de Janeiro, o Maracanã, com capacidade para 78.838 pessoas. O segundo lugar é ocupado pelo estádio Mané Garrincha, em Brasília, que suporta um público de 72.788 pessoas.

O Morumbi aparece em terceiro lugar, com capacidade máxima de 66.795 pessoas. Com a nova reforma, ele se tornará o maior do Brasil e o segundo maior da América Latina, à frente até mesmo do próprio Monumental, que comporta 83.214 pessoas.

Conciliar a agenda dos jogos de futebol e de shows nos estádios do Brasil tem sido um verdadeiro desafio por parte dos clubes, sobretudo nas capitais. A cobrança vem muito pela capacidade de pessoas e acústica: estádios maiores comportam mais público e, a depender do jogo ou do artista que se apresenta, isso pode ser uma grande vantagem. O som, por outro lado, é o maior atrativo para os shows de músicos internacionais.

Especificamente para o lado dos jogos de futebol, a demanda por estádios maiores aumenta. Os clássicos, as semifinais e as finais de campeonatos como a Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Copa Libertadores da América exigem mais capacidade de público, e os ingressos se esgotam rápido.