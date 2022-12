São Paulo abre investigação para saber por que Endrick foi dispensado: 'Vários prejuízos'

O São Paulo vai abrir uma investigação interna para apurar todos os detalhes e as responsabilidades da dispensa de Endrick, em 2016, depois de ter concluído que sofreu “vários prejuízos”. A apuração é do portal da ESPN. Na época, o menino tinha entre 9 e 10 anos

Atualmente com 16 anos, o atacante do Palmeiras foi vendido para o Real Madrid no começo deste mês por quase R$ 400 milhões.

Para o São Paulo, a decisão de dispensa de Endrick acarretou prejuízos “técnicos, financeiros e até de imagem”. Como parte da investigação, documentos que foram assinados internamente, na época, já começaram a ser resgatados para avaliações.

LEIA TAMBÉM: Endrick do Palmeiras fecha com o Real Madrid e sairá do clube em 2024

Caso os responsáveis pela dispensa tenham sido conselheiros do clube, os resultados da investigação serão levados para a Comissão de Ética do Conselho Deliberativo. Se a responsabilidade for de funcionários, os documentos serão encaminhados para tratamento via regras de “compliance” do clube.

Em julho deste ano, o próprio Endrick foi às redes sociais para comentar a respeito da sua dispensa do São Paulo.

Em um vídeo publicado no TikTok, o jogador "alfinetou" o tricolor. No começo, junto de uma foto sua na época em que jogava lá, Endrick atribuiu ao clube a seguinte fala: "Não conseguimos arcar com a moradia e emprego para os seus pais. Você está liberado!".

Depois, com imagens dele atuando pelo Palmeiras, agradeceu à dispensa do São Paulo: "Obrigado".

LEIA TAMBÉM: