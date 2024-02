São Bernardo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Paulista

São Bernardo e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira, 15, às 19h30, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo. A partida é pela 8ª rodada do Campeonato e terá transmissão pela TNT e HBO Max.

O Palmeiras retorna de um empate frustrante diante do Santo André, ocorrido na sétima rodada do Campeonato Paulista. Jogando fora de casa, o Verdão abriu o placar no início do segundo tempo, apenas para sofrer o gol de empate nos minutos finais. Este representa o segundo empate da equipe alviverde na atual competição.

Com um registro de quatro vitórias e dois empates, o Palmeiras mantém sua invencibilidade, destacando-se como o único time ainda sem derrotas no torneio. Até a última rodada, compartilhava essa posição com o São Paulo, que acabou derrotado pela Ponte Preta. Sob o comando de Abel Ferreira, a equipe é a líder do Grupo B e ocupa a segunda posição na tabela geral.

O São Bernardo, por sua vez, também vem de um empate, registrado como um 1 a 1 frente ao Red Bull Bragantino, em partida disputada fora de casa. O time do ABC Paulista acumula três vitórias, três empates e uma derrota na competição. Posicionado em terceiro lugar no Grupo D, conta com 12 pontos, mesma pontuação do Novorizontino, que ocupa a segunda colocação, superando-o pelo critério de saldo de gols.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Bernardo x Palmeiras hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo desta quinta-feira, às 19h30 , entre São Bernardo e Palmeiras terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Zé Rafael (Aníbal Moreno), Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Rony e Flaco López.

Provável escalação do São Bernardo

Alex Alves, Rafael Forster, Pedro Carrerete, Alan Santos, Arthur Henrique, Rodrigo Souza, Wesley Dias, Lucas Lima, Lucas Tocantins, Kayke, Matheus Régis