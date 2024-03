São Bernardo x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

São Bernardo e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, 14, às 20h00, no estádio Primeiro de Maio, em São Paulo.A partida é pela segunda fase da Copa do Brasil e terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video.

O Corinthians enfrenta o São Bernardo mirando vaga na próxima fase. A equipe está fora das quartas do Paulistão e agora concentra forças na competição nacional.

Do outro lado, o São Bernardo, também não se classificou para as quartas e volta as atenções a Copa do Brasil. A equipe fez boa campanha no estadual e chega forte para o confronto.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje pela Copa do Brasil?

Como assistir online o jogo do Corinthians ?

Você pode assistir a partida online através da plataforma de streaming Amazon Prime Video

Provável escalação do Corinthians

Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Pedro Raul (Romero), Wesley e Yuri Alberto .

Provável escalação do São Bernardo

Alex Alves; Helder Maciel, Alan Santos, Rafael Forster; Hugo, Lucas Lima, Romisson, Arthur Henrique; Lucas Tocantins, Matheus Régis; Kayke Rodrigues