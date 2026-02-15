Santos x Velo Clube: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

O Santos e Velo Clube se enfrentam neste domingo, 15, às 20h30, na Vila Belmiro, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo na TNT e na HBO Max.

Na 10ª colocação, o Peixe precisa vencer e ainda torcer por uma combinação de resultados para garantir vaga nas quartas de final do estadual. A equipe santista entra pressionada diante da torcida, já que depende também de tropeços de adversários diretos para avançar.

Já o Velo Clube, de Rio Claro, ocupa a 15ª posição e luta contra o rebaixamento. O triunfo é fundamental, aliado a outros resultados, para que a equipe consiga permanecer na elite do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo o jogo do Santos x Velo Clube hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo deste domingo, às 20h30, entre Santos e Velo Clube terá transmissão ao vivo na TNT e na HBO Max.

Como assistir online o jogo do Santos x Velo Clube hoje?

Você pode assistir à partida online pela HBO Max.

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vinícius Lira; Gabriel Menino, Gabriel Bontempo e Thaciano; Rony, Neymar e Gabigol. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Velo Clube: Marcelo Carné; Mancha, Betão e Marcelo Augusto; Thomás Luciano, Luiz Otávio, Rodrigo e Caíque; Adriano Júnior, Sillas e Jhoninha. Técnico: Pintado.