Santos x Vasco: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Santos e o Vasco se enfrentam neste domingo, 17, às 16h (horário de Brasília), no estádio Morumbis, em São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (para algumas praças) e no Premiere.
O Peixe vive seu melhor momento sob o comando de Cléber Xavier, acumulando três jogos de invencibilidade: empate com o Sport e vitórias sobre Juventude e Cruzeiro.
Neymar deve atuar novamente durante os 90 minutos, chegando ao sexto jogo consecutivo como titular, em meio à expectativa de convocação para a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti. Já o Vasco chega pressionado: está na zona de rebaixamento e vê no confronto direto a chance de diminuir a distância para o rival.
Onde assistir ao vivo o jogo Santos x Vasco hoje pelo Brasileirão?
O jogo deste domingo, às 16h, entre Santos e Vasco terá transmissão ao vivo na Globo (para algumas regiões) e no Premiere.
Como assistir online o jogo Santos x Vasco hoje?
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.
Prováveis escalações de Santos x Vasco
- Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Gil, Luisão (Luan Peres), Souza; Zé Rafael (Tomás Rincón), Gabriel Bontempo, Neymar; Rollheiser, Guilherme, Barreal, Tiquinho Soares (Barreal). Técnico: Cléber Xavier.
- Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Puma Rodríguez, Coutinho, Nuno Moreira; Rayan. Técnico: Fernando Diniz.
-
1/10
Atacante Victor Osimhen
(10º. Victor Osimhen - € 110 milhões)
-
2/10
(9º. Lautaro Martínez - € 110 milhões)
-
3/10
(8º. Jamal Musiala - € 110 milhões)
-
4/10
(7º. Florian Wirtz - € 110 milhões)
-
5/10
(6º. Phil Folden - € 130 milhões)
-
6/10
(5º. Bukayo Saka - € 130 milhões)
-
7/10
Real Madrid's Brazilian forward Vinicius Junior greets the audience prior the Spanish league football match between Real Madrid CF and Rayo Vallecano de Madrid at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on May 24, 2023. Vinicius drew global support after making a stand against racist abuse he received on May 21 from Valencia supporters at their Mestalla stadium. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP) (Photo by JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images)
(4º. Vinicius Júnior - € 150 milhões)
-
8/10
PARIS, FRANCE - MAY 13: Kylian Mbappé celebrate of Paris Saint-Germain in action during the French Ligue 1 soccer match between Paris Saint-Germain (PSG) and AC Ajaccio at Parc des Princes Stadium on May 13, 2023 in Paris, France. (Photo by Christian Liewig - Corbis/Corbis via Getty Images)
(3º. Kyllian Mbappé - € 180 milhões)
-
9/10
(2º. Erling Haaland - € 180 milhões)
-
10/10
LONDON, ENGLAND - MARCH 23: Jude Bellingham of England during the international friendly match between England and Brazil at Wembley Stadium on March 23, 2024 in London, England. (Photo by Marc Atkins/Getty Images) (Photo by Marc Atkins/Getty Images)
(Jude Bellingham)