Santos x Sport: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Sport e Santos se enfrentam neste sábado, 26 de julho, às 18h30, na Ilha do Retiro, no Recife, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Atualmente na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Sport soma apenas quatro pontos em 14 jogos e busca uma reação.

O Leão vem de um empate emocionante contra o Vitória na última rodada, aos 53 minutos de jogo. O técnico Daniel Paulista está confiante de que a primeira vitória do Sport na Série A está próxima.

O Santos, por outro lado, vive uma fase difícil. Após uma leve reação, o time sofreu duas derrotas consecutivas e voltou à zona de rebaixamento. A pressão sobre o técnico Cleber Xavier aumentou, e para sair da situação complicada, o Peixe precisa vencer e torcer por tropeços dos rivais.

Onde assistir ao vivo o jogo do Sport x Santos hoje pelo Brasileirão?

O jogo entre Sport e Santos terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30, na Ilha do Retiro, em Recife.

Qual a provável escalação de Sport e Santos?