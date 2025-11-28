Santos x Sport: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Santos e Sport se enfrentam nesta sexta-feira, 28 de novembro, às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos. A partida é válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Santos em busca da recuperação

Embora esteja invicto há três partidas, o Santos vive uma situação delicada no campeonato. Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o time vem de dois empates consecutivos por 1 a 1, contra Mirassol e Internacional, e segue na 17ª colocação, com 38 pontos – apenas um a menos que o Vitória, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Uma vitória, combinada com tropeços de Internacional ou Vitória, pode tirar o Santos da zona de descenso.

A principal dúvida no time é a presença de Neymar. O camisa 10 sofreu uma lesão no joelho esquerdo e, inicialmente, estaria fora do restante da temporada. No entanto, o craque tem treinado com os companheiros e está disposto a jogar no sacrifício para ajudar o Santos nessa reta final de campeonato. Além dele, Escobar também se recupera de contusão e está fora até 2025. Por outro lado, Zé Ivaldo, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna à lista de relacionados.

Sport sem pressões

O Sport chega ao confronto sem maiores ambições, já que está matematicamente rebaixado para a Série B. Sob o comando do auxiliar César Lucena, o time vem de uma derrota por 3 a 1 para o Vitória. Contudo, o retrospecto recente contra o Santos pode animar os rubro-negros, já que na última partida entre as duas equipes, na Ilha do Retiro, o Sport conquistou um empate por 2 a 2, um dos seus raros pontos na competição.

A escalação do time ainda é incerta, pois o Sport tem utilizado as últimas rodadas para testar novos jogadores, visando a temporada de 2025. A única certeza é a ausência do lateral-esquerdo Kevyson, suspenso, que não poderá atuar nesta rodada.

Prováveis Escalações

Santos (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius (Mayke), Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael; Rollheiser, Barreal e Lautaro Díaz.

Sport (Técnico: César Lucena - auxiliar)

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Oliveira, Rivera e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Santos x Sport pelo Brasileirão?

O jogo entre Santos e Sport, nesta sexta-feira, às 21h30, terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Santos?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com login de assinante do Sportv ou Premiere.