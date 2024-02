Santos x São Bernardo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Paulista

Santos e São Bernardo se enfrentam neste domingo, 25, às 11h, no estádio Morumbis, em São Paulo. A partida é pela 10º rodada do Campeonato Paulista e terá transmissão da Cazé TV (Youtube) e Paulistão Play.

O Santos lidera o Grupo A com 19 pontos, apresentando um excelente desempenho no início do campeonato e já assegurou sua vaga no mata-mata. No entanto, sofreu uma derrota em casa para o Novorizontino por 2 x 1, após uma vitória fora contra o São Paulo por 1 x 0, no Clássico San-São. Anteriormente, empatou em 2 x 2 com o Mirassol e venceu o Corinthians por 1 x 0, no Clássico Alvinegro.

Enquanto isso, o São Bernardo é o vice-líder do Grupo D, que inclui o São Paulo, com 15 pontos, mantendo-se na disputa direta por uma vaga no mata-mata.

Na última rodada, venceu o Santo André por 1 x 0, após uma derrota em casa para o Palmeiras por 1 x 0. Antes desses jogos, empatou em 1 x 1 com o Red Bull Bragantino e venceu a Portuguesa por 1 x 0.

Onde assistir ao vivo o jogo do Santos x São Bernardo hoje pelo Campeonato Paulista?

Provável escalação do Santos

João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt e Pituca; Otero, Giuliano (Willian) e Guilherme; Julio Furch (Morelos).

Provável escalação do São Bernardo

Alex Alves; Vitor Ricardo, Hélder, Rafael Forster (Pedro Carrerete) e Arthur Henrique; Rodrigo Souza, Lucas Lima (Wesley Dias) e Matheus Régis; Silvinho, João Carlos e Lucas Tocantins.