Santos x Novorizontino: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

O Santos e o Novorizontino se enfrentam neste sábado, 10 de janeiro, às 16h, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

O Peixe inicia a temporada com expectativa de estreia em grande estilo. O clube aposta na presença de seu único reforço até aqui: Gabigol, que deve começar a partida entre os titulares. Já Neymar, principal nome da história recente santista, segue fora por recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo e só deve voltar a jogar no fim do mês.

Do outro lado, o Novorizontino tenta quebrar a “síndrome do quase” após bater na trave no acesso à Série A nos últimos anos. O time comandado por Enderson Moreira tem como principal destaque o meia Rômulo, que foi comprado pelo Palmeiras após brilhar no estadual e agora retorna ao clube por empréstimo.

Provável escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo, Escobar; Willian Arão, João Schmidt, Rollheiser; Lautaro Díaz, Robinho Jr. e Gabigol. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Onde assistir ao vivo o jogo Santos x Novorizontino hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo deste sábado, 16h, entre Santos e Novorizontino terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

Como assistir online o jogo Santos x Novorizontino hoje?

Você pode assistir à partida online pela plataforma HBO Max.