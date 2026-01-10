Santos x Novorizontino: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

Repórter
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 07h00.
Última atualização em 10 de janeiro de 2026 às 09h24.
O Santos e o Novorizontino se enfrentam neste sábado, 10 de janeiro, às 16h, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.
O Peixe inicia a temporada com expectativa de estreia em grande estilo. O clube aposta na presença de seu único reforço até aqui: Gabigol, que deve começar a partida entre os titulares. Já Neymar, principal nome da história recente santista, segue fora por recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo e só deve voltar a jogar no fim do mês.
Do outro lado, o Novorizontino tenta quebrar a “síndrome do quase” após bater na trave no acesso à Série A nos últimos anos. O time comandado por Enderson Moreira tem como principal destaque o meia Rômulo, que foi comprado pelo Palmeiras após brilhar no estadual e agora retorna ao clube por empréstimo.
O jogo deste sábado, 16h, entre Santos e Novorizontino terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.
Você pode assistir à partida online pela plataforma HBO Max.