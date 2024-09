Santos x Novo Horizontino: onde assistir e horário pela Série B do Brasileirão

O Santos e Novo Horizontino se enfrentam nesta segunda-feira, 23, às 21h, no estádio Vila Viva Sorte, em Santos. A partida é válida pela Série B do Brasileirão e terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Com 49 ppontos, o Santos busca sair da vice-liderança do campeonato para ocupar o lugar mais alto da tabela, atualmente ocupado pelo time do interior paulista que tem 50 pontos.

Onde assistir ao vivo o jogo Santos x Novo Horizontino hoje pela Série B?

O jogo desta segunda-feira, às 21h, entre Santos e Novo Horizontino terá transmissão ao vivo no Sportv e no Premiere.

Como assistir online o jogo Santos x Novo Horizontino hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.