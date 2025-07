Santos x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Neste sábado, 19 de julho, o Mirassol recebe o Santos pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada às 18h30, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

O jogo coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos, mas com uma campanha recente em ascensão.

O Mirassol vem de uma sequência invicta de cinco jogos e ocupa a 11ª posição, com 18 pontos. Este será o quarto jogo do time contra um dos grandes de São Paulo nos últimos seis compromissos. O Leão do Interior tem se destacado contra os principais times do estado, vencendo o Corinthians e o São Paulo, e empatando com o Palmeiras na última quarta-feira. A equipe busca continuar essa boa fase, em casa, diante do Santos.

Já o Santos vive uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Com duas vitórias consecutivas, o Peixe subiu para a 13ª colocação, com 14 pontos. Apesar disso, o time ainda está perto da zona de rebaixamento e almeja a terceira vitória seguida no torneio para se afastar da parte de baixo da tabela e tentar encostar na metade superior.

Onde assistir ao vivo o jogo do Mirassol x Santos pelo Brasileirão?

A partida terá transmissão ao vivo pela Record, CazéTV e Premiere, às 18h30 deste sábado.

Como assistir online o jogo do Mirassol x Santos?

Você pode acompanhar o jogo online pela CazéTV no YouTube e pelo Premiere no Globoplay.

Prováveis escalações de Mirassol x Santos

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Yago Felipe (Negueba); Edson Carioca e Chico da Costa.

Santos: Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Neymar.